الخارجية الألمانية: نؤيد إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الإثنين، عن تأييدها إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

في السياق، اعتبرت الخارجية الألمانية خلال الفترة الماضية أن وقف إطلاق النار الروسي "المزعوم" في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي لن يجلب "لا الحرية ولا الأمان للأشخاص الذين يعيشون في خوف كلّ يوم تحت الاحتلال الروسي".

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تغريدة: "إذا كان بوتين يريد السلام، كان ليعيد جنوده إلى الديار وكانت الحرب لتنتهي لكنه يريد على ما يبدو مواصلة الحرب، بعد توقّف وجيز".

دعم أوكرانيا

وعزمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التشاور مع نظيرها البريطاني جيمس كليفرلي حول تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان فرنسا اعتزامها تزويد أوكرانيا بدبابات استطلاع خفيفة.

وقبل مغادرتها برلين متوجهة إلى العاصمة البريطانية لندن، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الخميس: "كلما أسرع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في إدراك أن حربه العدوانية محكوم عليها بالفشل، تسارع الأمل في إنهاء الحرب".

وأوضحت بيربوك أنها عازمة على تبادل الأفكار مع كليفرلي بشكل أوثق "من أجل الوقوف إلى جانب الأوكرانيين بالسلاح ومعونة الشتاء والعقوبات حتى يمكنهم كسب الحرب والعيش مثلنا في حرية وسلام".

تعوض الوزيرة الألمانية بهذه الزيارة أولى زياراتها الرسمية للمملكة المتحدة والتي اضطرت إلى تأجيلها أكثر من مرة كان آخرها في التاسع من ديسمبر الماضي عندما لم تتمكن من السفر من دبلن إلى لندن بسبب انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة وتراكم الجليد في أيرلندا.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ فترة طويلة بتزويدها بدبابات قتالية وناقلات جند مدرعة من إنتاج غربي.

وبحسب تصريحات أوكرانية، فإن هناك محادثات مع الحكومة الألمانية حول توريد طرازات ألمانية من دبابات ليوبارد 2 وناقلات الجند المدرعة ماردر.

في المقابل، يرفض المستشار الألماني أولاف شولتس توريد هذه الأسلحة إلى أوكرانيا طالما أنه لا يتم توريدها من شركاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأكد شولتس مرارًا أنه لن يكون هناك مسار ألماني منفرد في هذه القضية.