6 شركات مياه شرب وصرف صحى فى سوهاج يشاركون بورشة عمل TSM

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ورشة عمل لاستعراض موقف برنامح الإدارة الفنية المستدامة TSM.



صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه شارك فى الورشة شركات مياه الشرب والصرف الصحى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأشار الدكتور علي محمود مدير عام محطات مياه الشرب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم خلال ورشة العمل استعراض موقف تقييم الأداء وخطة الشركات المعنية للعام 2022/2023، لتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب، للحصول على تلك الشهادة، ومناقشة الخطة الإستراتيجية الخمسية للمحطات المقرر تأهيلها للحصول على الشهادة.

وقال المهندس وسام عبد الفتاح مدير إدارة شبكات مياه الشرب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم خلال الورشة بحث تحديث النموذج الخاص بتقييم الشركات للوصول لصورة نهائية، تتناسب مع جميع الشركات المشاركة، فضلا عن تبادل الخبرات في مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات، في تأهيل محطات وشبكات مياه الشرب للحصول على شهادة التنمية الفنية المستدامة.