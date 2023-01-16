المؤبد لأمين شرطة استعان بمفاول لقتل شخصين انتقامًا لوالده بالمرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة مقاول وأمين شرطة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهما بقتل شخصين ثأرا لكرامة والده بالمرج.

كان المستشار مصطفي خاطر- المحامي العام لنيابات كلي شرق القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "مطراوي.ا.ع" 33 سنة مقاول، "شعبان.م.ع" 34 سنة امين شرطة، في القضية رقم 6879 لسنة 2012 جنايات المرج والمقيدة برقم 141 لسنة 2012 كلي شرق القاهرة.

بدأت الواقعة في يوم 2012/10/21، بقيام المتهمين بقتل المجني عليهما"ياسر محمد عوض"،" مصطفي رفاعي جمعه"، وذلك لتعرض والد المتهم الثاني للاهانة بمنطقة سكنه بالمرج، فاتفق المتهمين للذهاب إلى المجني عليهم ثأرا لكرامته محرزين أسلحة نارية وبيضاء، حيث كان المتهم الأول محرزا البندقية الية والثاني محرزا لسلاحه الأميري "مسدس حلوان" لعمله كأمين شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس،وفور وصولهما أطلق المتهمان النيران باتجاه المتواجدين، فاصيب المجني عليهما وفارقا الحياة في الحال.

وبمواجهة المتهمين أقرا بإرتكابهم الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.