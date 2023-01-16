الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

هانى شاكر ناعيًا الشاعر ناصر الجيل: «أسكنه الله فسيح جناته»

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص المطرب هاني شاكر على نعي الشاعر الراحل ناصر الجيل الذي وافته المنية، فجر اليوم الإثنين، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وشارك «شاكر» صورة للشاعر الراحل عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون إنعي صديقي العزيز وإخي الحبيب الشاعر الكبير ناصر الجيل ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

ورحل ناصر الجيل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة صحية، ونشر الحساب الخاص به عبر "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى الأستاذ ناصر الجيل وسيتم تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم بمسجد كومباند تاون فالى بشارع الهداية متفرع من المريوطية فيصل وشارع كعابيش الطابق الثالث طوابق فيصل ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ونعى الجيل عدد من الشعراء والملحنين عبر حساباتهم على موقع فيسبوك معبرين عن صدمتهم في رحيله منهم محمود الخيامي، الذي كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ما تعزش على اللي خلقك يا ناصر الجيل يا حبيبي وصاحبي وشريك نجاحي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد الله أنك كنت من أقرب وأوفى الناس وأحبهم لقلبي حزني الأكبر إني خارج مصر مش حقدر أودعك ولكن الشكوى لله نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة والثبات عند السؤال وأن يجعل مرضك طهورا لك وتحسين مكانة في الجنة ويصبر أهلك وأحبابك".

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