الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعليم الغربية يناقش إطلاق مبادرات «بصمة معلم» و«محو الأمية الكربونية»

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بمسؤولي وحدة التواصل والدعم للمعلمين، التي تم إنشاؤها وتفعيلها مؤخرًا تطبيقًا للكتاب الدوري 34 للوزارة، في إطار اهتمام الوزارة بالمعلمين، وأهمية دورهم الأصيل في تطوير منظومة التعليم، وذلك لوضع استراتيجيات العمل للوحدة في ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة. 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن اختصاصات الوحدة هي التواصل مع جميع المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها، لتلقي أي شكاوى خاصة بهم، بالإضافة إلى دراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين، ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية، والاستفادة منها في دعم منظومة التعليم. 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تم إنجازه، حيث تم الإعلان عن تفعيل مسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية العشر، والإعلان عن تشكيل الوحدة بالمديرية، ومناقشة أهداف الوحدة، وتسهيل مهمة أعضاء الوحدة داخل الإدارات التعليمية من خلال التعاون التام  للأطراف المعنية داخل الإدارة. 

كما تمت مناقشة إطلاق مبادرات "بصمة معلم"، "محو الأمية الكربونية"، "تفعيل توصيات مؤتمر المناخ COP 27"، وتكريم المعلمين المؤثرين في التربية والتعليم.

حضر الاجتماع مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، مسئول الوحدة بالمديرية، زينب سيد أحمد، مسئول التطوير التكنولوجي، ومسؤولي الوحدات بالإدارات التعليمية العشر.

كما أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة متابعة لامتحانات النقل بمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية؛ حيث أدى، اليوم الإثنين، طلاب الصفوف الثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الثاني الزراعي، وفقًا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

ووجّه وكيل الوزارة، بتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

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مناقشة إطلاق مبادرات بصمة معلم محو الأمية الكربونية تفعيل توصيات مؤتمر المناخ COP27 وتكريم المعلمين المؤثرين في التربية والتعليم التواصل مع جميع المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها لتلقي أي شكاوى خاصة بهم بالإضافة إلى دراسة وبحث هذه الشكاوى بهدف حلها

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