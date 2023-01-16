تجديد حبس عاطلين قتلا سائق «توك توك» خلال محاولة لسرقته بالمرج

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق لسرقة “توك توك”.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه الـ"توك توك" بحجة توصيلهما لأحد الأماكن النائية بالمرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجهه سلاحًا أبيض، لإجباره على ترك المركبة، إلا أن المجني عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة.