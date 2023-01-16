الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطلين قتلا سائق «توك توك» خلال محاولة لسرقته بالمرج

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الإثنين، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق لسرقة “توك توك”.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وقتل المجنى عليه لسرقته بالإكراه، بعدما استقلا معه الـ"توك توك" بحجة توصيلهما لأحد الأماكن النائية بالمرج، وأثناء سيرهما فى الشارع أشهرا فى وجهه سلاحًا أبيض، لإجباره على ترك المركبة، إلا أن المجني عليه قاومهما فطعنوه وفرا هاربين.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص فى أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين فى الواقعة.

حبس عاطلين المرج سائق توك توك قتل سائق جنح المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد تحسن الأحوال الجوية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

بينهم ناصر ومطر.. قرار جديد بإدراج قيادات إخوانية على قوائم الإرهاب

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول

الرئيس السيسى يوجه بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب