الإثنين 16 يناير 2023
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دبلومة جديدة لمراقبة وإدارة التغير المناخي بالجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية

الدكتور عمرو عدلي
الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في التعامل مع قضية التغيرات المناخية، تم إنشاء دبلومة مراقبة وإدارة التغير المناخي بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف خلال بيانٍ اليوم، أن الدبلومة الجديدة تهدف إلى دراسة الأسباب والتأثيرات الأساسية لتغير المناخ وتدابير التخفيف والتكيف المحتملة اللازمة للاستجابة للتحدي الحالي من تغير المناخ، مشيرًا إلى أنها تستهدف في الأساس العلماء والمهندسين، وصنّاع القرار البيئي من جميع الوزارات المعنية بقضية التغير المناخي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مخرجات التعلم في هذه الدبلومة تتمثل في فهم المكونات الرئيسية لنظام مناخ الأرض ومعرفة متقدمة لكيفية تأثير تغير المناخ على المجتمعات والاقتصاد والنظم البيئية الطبيعية، ومعرفة السياسات والقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالمناخ، واكتساب أدوات إدارية لوضع استراتيجيات للتكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى عمل مشروع بحثي لكل مشترك يتم مناقشته في نهاية فترة الدراسة.

وأوضح الدكتور أيمن محروس، منسق البرنامج، أن درجة الدبلومة تتميز بهيكل معياري مميز يوفر مرونة كافية لتلبية الاختلافات الواسعة في خلفية المشاركين وخططهم المهنية الفردية، وتهدف الى تشجيع العلماء والمهندسين على تبني فهم الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأوسع لتغير المناخ.

وأشار إلى أن الدبلومة تحتوى على مسارين أساسين: المسار الأول "مراقبة المناخ"،  ويهتم هذا المسار بمراقبة مناخنا لفهم التغييرات الأخيرة والتنبؤ بالديناميات المستقبلية لنظام المناخ، وهذا المسار يحتوى على مزيج فريد من المعرفة النظرية المتخصصة والتدريب العملي، أما المسار الثاني "إدارة تغير المناخ"، فيبحث هذا المسار في التفاعلات بين الإنسان والبيئة ، مع التركيز على اللوائح والاقتصاد وتقنيات التخطيط واستراتيجيات الاستدامة ونهج متعدد التخصصات لاستكشاف خطط العمل لمكافحة تغير المناخ وآثاره.

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