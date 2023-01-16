شحن لاسلكي.. أبل تطلق إصدارات جديدة تدعم هواتف أندرويد وجوجل

من بين العديد من الروبوتات وأجهزة التلفاز والمركبات الكهربائية وطابعة الشعر في معرض CES، كان هناك إعلان عن الجيل التالي من الشحن اللاسلكي للهواتف والأجهزة الأخرى ذات البطاريات القابلة لإعادة الشحن. Qi2 وينطق "chee two"، وهو متابعة لشحن Qi اللاسلكي الموجود في هواتف مثل أيفون 14 التر طرحتها شركة أبل وسامسونج جلاكسي إس ٢٢ وجوجل بيكسل ٧.

وبحسب موقع (cnet) الأمريكي، يعد الإصدار التالي من Qi بأن يكون أكثر كفاءة جزئيًا بسبب المغناطيس الذي يساعد في وضع الأجهزة في محاذاة مثالية على منصات الشحن.

وتابع أنه إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن شحن MagSafe من أبل، والذي تم طرحه مع أيفون 12 في عام 2020، هو في الأساس كذلك، كما ساعدت أبل، وهي واحدة من أكثر من 350 شركة تشكل اتحاد الطاقة اللاسلكية، في تصميم ملف تعريف الطاقة المغناطيسية الذي يعد جزءًا من Qi2.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن ملف تعريف الطاقة المغناطيسية لا يتطابق تمامًا مع MagSafe ، إلا أنه قد يؤدي إلى اعتماد Qi2 على المزيد من الأجهزة، بما في ذلك سماعات الرأس AR أو VR، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى سرعات شحن أسرع، وحاليًا، يتم إيقاف شحن Qi اللاسلكي عند 15 واط، وهو أيضًا الحد الأقصى لسرعة شحن MagSafe من أبل على أجهزة أيفوز.



ملحقات iPhone 12 و 12 Pro و MagSafe

يستخدم MagSafe من أبل الشحن اللاسلكي Qi لكن المغناطيس يسمح بمجموعة متنوعة من الملحقات.

وقال بول ستروهساكر، المدير التنفيذي لاتحاد الطاقة اللاسلكي، في بيان صحفي: "تعمل محاذاة Qi2 المثالية على تحسين كفاءة الطاقة عن طريق تقليل فقد الطاقة الذي يمكن أن يحدث عندما لا يتم محاذاة الهاتف أو الشاحن".

وتابع: "وعلى نفس القدر من الأهمية، سيقلل Qi2 بشكل كبير من نفايات مكب النفايات المرتبطة باستبدال الشاحن السلكي بسبب كسر المقابس والضغط الواقع على الأسلاك نتيجة التوصيل والفصل اليومي".

وأكد الموقع أنه بالنظر إلى أن هواتف أندرويد تأتي في جميع الأشكال والأحجام، يمكن أن يكون Qi2 وملف تعريف الطاقة المغناطيسي الخاص به معادلًا يجعل بعض الملحقات قابلة للتبديل بين الهواتف المختلفة وحتى الأجهزة المختلفة، ويوفر Qi2 مستوى من الوجود في كل مكان مشابه لما توفره موصلات USB-C، دون حدوث ارتباك ناتج عن أنواع مختلفة من كبلات USB-C تبدو جميعها متشابهة، ومن الصعب معرفة الفرق بين كبل USB-C الذي يدعم Thunderbolt 3 والآخر الذي يدعم USB 4.

يختلف ملف تعريف الطاقة المغناطيسية الخاص بـ Qi2 عن MagSafe ، والذي يستخدم أيضًا مغناطيسًا ولكنه مرتب في موضع مختلف، لذلك لا يمكن إرفاق شاحن MagSafe بهاتف مزود بتقنية Qi2.