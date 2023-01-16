الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يستعرض جهود التحول الرقمي خلال 2022

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الخدمية، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التحول الرقمي.

واستعرض «الشريف» أبرز مجهودات المحافظة في مجال التحول الرقمي لعام 2022، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ9 مراكز تكنولوجية بالأحياء وجارِ الانتهاء من المركز التكنولوجي المتبقي بحي غرب، بالاضافة إلى إطلاق خدمة  "QR Code الموحد" وهو من الخدمات الجديدة التي تقدمها المحافظة تتيح للمواطن الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، لافتًا إلى أنه حاليًا يتم تحويل الـ QR Code الموحد إلى تطبيق موبيل للتيسير على المواطنين.

وأضاف المحافظ أنه تم ارتفاع نسبة الإنجاز بالمراكز التكنولوجية بالأحياء من 76.8% في عام 2021 لتصل إلى 83.91% فى عام 2022، وتنفيذ بنرات وملصقات لتعريف المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالأحياء بالمستندات المطلوبة.

وتابع أنه تم أيضًا الانتهاء من تحويل موقع بوابة خدمات المحليات إلى تطبيق موبايل وتم نشره على منصة جوجل بلاي وذلك لتقديم 45 خدمة خاصة بالمحليات إلكترونيًا على تطبيق موبايل، وكذلك الانتهاء من تدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء.

واستعرض المحافظ أمس، تقريرًا حول حصاد الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب أنه خلال عام 2022 تم إنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية التعاقد على توريد 40 أتوبيسًا جديدة تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد اتفاق لتعديل 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعي بجراجي غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة. 

الإسكندرية التحول الرقمي الميكنة الكاملة لـ9 مراكز تكنولوجية ارتفاع نسبة الانـجاز محافظ الإسكندرية

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وائل لطفي

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