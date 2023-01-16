الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سعيد عبده: معرض القاهرة للكتاب يتبنى القضايا المهمة التي تواجه صناعة النشر

سعيد عبده
سعيد عبده

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن 54 عامًا قدمت الكثير طوال تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب في مصر، وهو أكبر المعارض العربية على الإطلاق منذ أن كان بأرض المعارض في الجزيرة، ثم مدينة نصر، إلى أن انتقلنا إلى القاهرة الجديدة.

وأضاف عبده، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للإعلان عن أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، أن المعرض هذا العام يظهر من خلال تبني معظم القضايا الهامة التي تواجه صناعة النشر، ورغم كل التحديات التي تواجه مصر والعالم وسط الأحداث العالمية التي تجري الآن بعد جائحة كورونا، ثم أزمة روسيا وأوكرانيا التي لها تأثير كبير على مجريات الأمور وعلى صناعة النشر، وهي من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت معرض الكتاب وسط تحديات جائحة كورونا

ولفت إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت معرض الكتاب وسط تحديات جائحة كورونا، وكان الناشر المصري حريص على المشاركة في هذا المعرض، موضحًا أنه رغم ظروف كل الناشرين المصريين إلا أنهم حرصوا على المشاركة في المعرض، والاستعداد للمعرض بالعناوين والإصدارات الجديدة رغم ارتفاع أسعار كل مدخلات الصناعة من ورق وأحبار وخلافه، مع تقديم عروض خاصة على كل الإصدارات.

وتابع: يقدم الناشر المصري خصم يصل إلى 30% لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن نسب خصم تتدرج من 20% إلى 80%، وتقديم مجموعات كتب من 2 جنيه لـ 20 جنيهًا، كما تم استيعاب كل الناشرين حديثي الالتحاق بمهنة النشر، ولا تسري عليه شروط الالتحاق بالمعرض، وتم تخصيص جناح لـ 16 ناشر جدد لعرض إصدارتهم وإعطائهم الفرصة للتواجد واكتساب خبرات من خلال المشاركة بالمعرض.

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