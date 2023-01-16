نشرة حوادث «الدستور»|وزارة الداخلية تغير غلاف صفحتها الرسمية على «فيسبوك».. واستمرار مبادرة «كلنا واحد»

شهدت محافظات مصر العديد من الحوادث والقضايا المهمة، على مدار الـ24 ساعة الماضية.

«الدستور» يقدم نشرة بأبرز تلك الحوادث، في التقرير التالي:

«قد المسئولية».. وزارة الداخلية تغير غلاف صفحتها الرسمية على «فيسبوك»

غيرت وزارة الداخلية غلاف صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بعنوان «قد المسئولية» في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة ٧١.

يذكر أن وزارة الداخلية أصدرت لوحة جديد بخصوص احتفالاتها بعيد الشرطة ٧١.

الداخلية: استمرار مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية يناير 2023

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية يناير 2023 مع الدفع بسيارات منظومة "أمان" لطرح سلع غذائية بكميات إضافية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر يناير لعام 2023.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولي عدد 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التي لا تتوافر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة.. وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

في ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بمواصلة الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

ضبط 7 قضايا استيلاء على السلع المدعومة.. أبرزها 200 كيلو سكر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما ضبطت قوات الأمن 27 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها: (200 كيلوجرام سكر تموينى - 84320 لتر مواد بترولية "عينى" – 850 كيلوجرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (440,154 طن "مستندى – عينى")، أبرزها: (25,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 50 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 5,300 طن دقيق أبيض "عينى" – 41,041 طن أرز أبيض "عينى" - 57,169 طن أرز شعير "عينى" - 289,515 طن أرز شعير "مستندى" - 16,929 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 200 كيلوجرام سكر تموينى - 11910 لترات زيت طعام – 84320 لتر مواد بترولية "عينى" - 3724 عبوة سجائر - 23 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 850 كيلوجرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 5 أطنان أسمنت).

السجن المشدد 6 سنوات لعامل متهم بترويج المخدرات في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل؛ بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه حيازة مخدري الحشيش والهيروين بغرض التعاطي والاتجار في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر معتز مدحت وهاني شحاتة.

جاء في أمر إحالة القضية رقم 3207 لسنة 2022 جنايات قسم حلوان، أن المتهم عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش، كما أحرز شفرة "كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد معاون مباحث قسم حلوان، بأن تحرياته أكدت اتجار المتهم في المواد المخدرة، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر ولفافات جوهر الهيروين المخدرة وشفرة "كتر"، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي.