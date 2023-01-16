«ذا أثلتيك»: إدارة برايتون ترفض عرض توتنهام لضم تروسارد

رفضت إدارة نادي برايتون ألبيون، العرض المقدم من نظيرتها في توتنهام هوتسبير، لضم البلجيكي ليوناردو تروسارد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسبق أن ذكرت صحيفة تليجراف، أن إدارة نادي توتنهام أبدت اهتمامها بالتعاقد مع تروسارد خلال الانتقالات الجارية، خاصة بعد تعثر مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة النادي وكذلك الخلاف مع روبرتو دي زيربي، المدير الفني.



وقالت شبكة "ذا أثلتيك"، إن إدارة برايتون رفضت العرض الشفهي الذي تقدمت به نظيرتها في توتنهام من أجل الحصول على خدمات تروسارد مقابل 12 مليون يورو.

وينتهي عقد تروسارد مع برايتون بنهاية الموسم الجاري، وهو مايمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ منذ مطلع شهر يناير الجاري.

نادي توتنهام يسعى لاستغلال حالة الخلاف بين اللاعب وروبرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق، والتي وصلت إلى التصريحات المباشرة بين وكيل أعماله الذي شدد على أن الرحيل هو الحل الأفضل للطرفين، ودي زيربي الذي تحدث عن احتمالية عودة اللاعب للمشاركة مع الفريق ولكن بشروطه الخاصة.

تروسارد بدأ مسيرته بالفريق الأول لنادي جينك البلجيكي، وانتقل منه إلى نادي لوميل يونايتد على سبيل الإعارة في يناير 2013، ثم عاد للفريق وانتقل في الصيف ذاته إلى نادي ويستيرلو البلجيكي لمدة عام، وعاد لجينك في صيف 2014، قبل أن يعار مجددًا لنادي لوميل يونايتد في 2014 لمدة عام آخر ثم العودة لجينك في صيف 2015 والإعارة إلى نادي لويفين، في صيف 2015 والعودة لجينك في 2016.

ولعب تروسارد 3 مواسم بقميص فريق جينك قبل الانتقالل صفوف برايتون ألبيون في صيف 2019.

ومثل تروسارد فريق جينك في 120 مباراة سجل خلالها 39 هدفًا، وصنع 21 لزملائه في الفريق.

كما لعب 121 مباراة بقميص فريق برايتون ألبيون وسجل 25 هدفًا وصنع 14 لزملائه.