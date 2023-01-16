أولياء أمور عن البرنامج التثقيفي للأطفال: يساهم في صقل الجانب الاجتماعي والثقافي في شخصية الطفل

أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد يسهم في بناء ثقافة الطفل ويساعده على اكتساب هويته الاجتماعية، ليتعرف على قيم مجتمعه الذي يعيش فيه، ويلتزم بأفكاره وقيمه، ويمارس دوره ووجوده الاجتماعي من خلالها، كما يساهم في صقل الجانب الاجتماعي والثقافي في شخصية الطفل.

يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، شهدت المساجد إقبالًا كثيفًا وتفاعلًا غير مسبوق على البرنامج التثقيفي.

وفي إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها ، سيتم عقد دورتين جديدتين رقم (109 ، 110) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق 21/ 1/ 2023م وحتى الخميس الموافق 2/ 2/ 2023م.

والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية وهي رقم (109) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

1 - شريف أحمد عبد السلام الحماقي - القليوبية - إمام وخطيب

2 - حافظ محمد حافظ أحمد قابيل - القليوبية - إمام وخطيب

3 - مجدي سيد شعبان محمد - الفيوم - إمام وخطيب

4 - عبد البديع عثمان محمد عثمان - شمال سيناء - إمام وخطيب

5 - أحمد السيد أحمد صالح - الشرقية - إمام وخطيب

6 - أحمد السيد محمد عطية - الشرقية - إمام وخطيب

7 - محمد محمد أحمد سويلم - الشرقية - إمام وخطيب

8 - محمد أحمد سلطان - المنيا - إمام وخطيب

9 - عمر محروس مصطفى سليم - المنيا - إمام وخطيب

10 - خالد جمعة عبدالله الطنوبي - البحيرة - إمام وخطيب

11 - يحيى محمد عبد الحكيم فؤاد - الإسكندرية - إمام وخطيب

12 - محمود محمد نوار عبد الله - الإسكندرية - إمام وخطيب

13 - محمد عوض عوض الموافي - دمياط - إمام وخطيب

14 - آية محمد محمد علي خطاب - القاهرة - واعظة

15 - نهلة قدري عبدالحميد محمد - القاهرة - واعظة