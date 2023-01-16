اتحاد الناشرين العرب: «القاهرة للكتاب» أيقونة المعارض العربية والدولية

قال رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب أيقونة ودرة المعارض العربية والدولية.

وأضاف: "نحن كناشرين عرب دائمًا نرتاد المعارض الدولية مثل معرض باريس ولكن يظل معرض القاهرة الدولي هو الأيقونة".

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كل صنّاع الكتاب في العالم العربي، يكونوا موجودين داخل معرض القاهرة للكتاب الدوليين حتى لو لم يكن لهم أجنحة داخل المعرض، فهو من أقدم المعارض العربية والذي بدأ 1969.

وتابع: "مبيعات الناشرين العرب انخفضت بنسبة 75% في عام 2020، تأثرًا بجائحة كورونا، مقارنة بعام 2019"، لافتًا إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية، هذا العام ارتفع عدد الناشرين العرب إلى 250 ناشر، أي أكثر من العام الماضي.