سفير الأردن بالقاهرة عن معرض الكتاب: أهنئ مصر بهذا الإنجاز رغم التحديات

قال السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، إنه رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم، نرى اليوم مصر تهتم بالثقافة موازيًا لاهتمامها بكل القطاعات الأخرى.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: "هذا يجسد القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يرعى المعرض الدولي للكتاب".

وتابع: "أهنئ مصر بهذا الإنجاز وكل الإنجازات التي شاهدناها عبر 8 سنوات ماضية".

وواصل سفير الأردن، وهي دولة ضيف الشرف في الدورة المرتقبة: "نلتقي بمؤتمر القاهرة للكتاب، المحفل الثقافي والأدبي، الحاضنة النوعية، والوعاء الفكري الذي يعرض للإنتاج الأدبي، وهو ما ليس بغريب على مصر التي تشكل حالة عربية فريدة متكاملة تجمع بين الثقافة والحضارة ويحمل تاريخها تسلسلًا ثقافيًا ممتدًا عبر عقود".