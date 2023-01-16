الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سفير الأردن بالقاهرة عن معرض الكتاب: أهنئ مصر بهذا الإنجاز رغم التحديات

السفير أمجد العضايلة
السفير أمجد العضايلة

قال السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، إنه رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم، نرى اليوم مصر تهتم بالثقافة موازيًا لاهتمامها بكل القطاعات الأخرى.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب: "هذا يجسد القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يرعى المعرض الدولي للكتاب".

وتابع: "أهنئ مصر بهذا الإنجاز وكل الإنجازات التي شاهدناها عبر 8 سنوات ماضية".

وواصل سفير الأردن، وهي دولة ضيف الشرف في الدورة المرتقبة: "نلتقي بمؤتمر القاهرة للكتاب، المحفل الثقافي والأدبي، الحاضنة النوعية، والوعاء الفكري الذي يعرض للإنتاج الأدبي، وهو ما ليس بغريب على مصر التي تشكل حالة عربية فريدة متكاملة تجمع بين الثقافة والحضارة ويحمل تاريخها تسلسلًا ثقافيًا ممتدًا عبر عقود".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«حياة كريمة» توفر 500 ألف فرصة عمل عن طريق القروض الصغيرة والمتوسطة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن أحقية كهربا فى المشاركة مع الأهلى «مستند»

محافظ الفيوم يحيل واقعتى تسريب امتحانين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للنيابة العامة

البنك الأهلى المتحد يطرح شهادة ادخار جديدة بأعلى عائد فى فئة الـ3 سنوات

30 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب