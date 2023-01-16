كلفه البابا تواضروس بالإشراف على مجلة الكرازة.. من هو الأنبا ماركوس؟

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قراره البابوي الأول في عام 2023، بتكليف الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، بالإشراف الكامل على مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الانبا ماركوس: