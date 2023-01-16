كلفه البابا تواضروس بالإشراف على مجلة الكرازة.. من هو الأنبا ماركوس؟
أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قراره البابوي الأول في عام 2023، بتكليف الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، بالإشراف الكامل على مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الانبا ماركوس:
- ووُلِدَ في 8 مايو 1966 م، في قرية حصة مليج، شبين الكوم، المنوفية
- حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1987 م، جامعة المنوفية
- التحق بالدير في 1994
- وسيم راهبًا في 20 يناير 1997 م، في دير مارمينا، بصحراء كينج مريوط، بغرب الإسكندرية، باسم الراهب مرقس آفامينا
- نال الكهنوت سنة 2007
- وعمل داخل الدير في أعمال متعددة: المزرعة - مجمع العمال – المطبعة
- وسيم أسقفًا في 1 يونيو 2014 م، كأسقف عام لكنائس منطقة القبة والوايلي.
- وفي 24 نوفمبر 2018 م، تم تجليسه كأسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة
- شارك اللواء كمال شاروبيم محافظ الدقهلية في عشية سيامة الأساقفة الجُدُد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث أن جزء من إيبارشية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس يتبع محافظة الدقهلية إداريًّا
- بعد تجليسه قام بتسليم خدمته في منطقة حدائق القبة لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام، والذي سيم في نفس اليوم.
- قرر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا دانيال مطران المعادي، تعيين الأنبا ماركوس أسقف دمياط، مقررًا مساعدا للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس.