الأنبا باخوم يشهد اللقاء الثالث مع الشباب الخميس

يشهد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، اللقاء الثالث والاحدث مع شباب الكنيسة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 19 من يناير الجاري.

ويحمل اللقاء شعار "الشباب وأبونا المطران"، وفيه يجيب الانبا باخوم عن عدد كبير من أسئلة الشباب القبطي الكاثوليكي.

وكانت جماعات إيمان ونور بالإسكندرية قد اجتمعت بكنيسة القديسة كاترينا، بالمنشية الصغرى، حيث بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لمقاطعة إيمان ونور، شمال مصر والسودان.

تضمن الاجتماع أيضًا فقرة الترانيم الروحية، وتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة الأخرى.