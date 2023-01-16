الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 متهمين حاولوا سرقة هاتف طفل في المقطم

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس ٤ متهمين بالشروع في سرقة "هاتف محمول"، من طفل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة والاستعلام عنها، والتحري حول نشاطهم الإجرامي.

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لشروعهم في سرقة هاتف محمول من أحد الأطفال بالمقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بطلب أحد الأشخاص نشر فيديو بعنوان "محاولة خطف طفل" على الصفحة خاصته، يظهر خلاله سيارة تسير وبجوارها شخص مترجل وقيام الأخير بالتوجه لأحد الأطفال حال جلوسه أمام مدخل أحد العقارات، ومحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالطفل إلا أنه قام بالاستغاثة وتمكن من الفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية ومحل سكن الطفل سالف الذكر، وبالانتقال تم التقابل مع والد الطفل ("حارس بالعقار" بدائرة قسم شرطة المقطم - مقيم بذات العنوان) وقرر بأنه حال تواجد نجله أمام العقار محل سكنه وبحوزته هاتفه المحمول ، فوجىء (بأحد الأشخاص "غير معلوم بياناته لديه") يقوم بالإمساك به ، ومحاولة سرقة هاتفه المحمول ، فقام بإلقائه داخل العقار ، ولاذ بالفرار ، وتمكن المتهم من الهرب بإستخدام السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو.

بتكثيف التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهم".. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم الجزئية سرقة هاتف محمول المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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