بعد مناورات بيلاروسيا وروسيا.. هل تدخل أطراف جديدة في حرب أوكرانيا؟

أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا، وسادت حالة قلق عالمية، من توسع نطاق الحرب الروسية في أوكرانيا لتشمل بيلاروسيا، وسط مخاوف من استمرار أمد الصراع في أوكرانيا.

عملية عسكرية شاملة

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك توقعات بمسارات جديدة للأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت بدخول القوات الروسية مناطق التماس الاستراتيجية والوصول لمدينة باخموت، مما سيدفع القوات الروسية إلى السيطرة على إقليم دونباس؛ لذا القضية هنا تطوير العملية العسكرية من مجرد عملية محدودة إلى عملية شاملة.

وأضاف طارق فهمي، لـ"الدستور"، أن هناك العديد من الشواهد على نية روسيا لتحويل العملية العسكرية في أوكرانيا لعملية شاملة، منها تعيين قائد جديد للقوات المسلحة الروسية وتعيين نواب أربع له واستدعاء الجنرالات الكبار الروسيين لتطوير العملية العسكرية وهذه العملية مرتبطة بأهداف استراتيجية روسية كبرى والتحول من عملية محدودة لعملية شاملة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن هدف روسيا هو ضم المناطق الأربع لها وربما للخروج من حالة الاخفاقات التي تعرض لها الجيش الروسي على مدار الشهرين الماضيين، وهناك حرص من روسيا على إعادة تدوير الحسابات السياسية والاستراتيجية وتأمين الفضاء الروسي.

دخول دول شرق أوروبا على خط الحرب الأوكرانية

وأردف أنه خلال الساعات الأخيرة، وجهت واشنطن قواتها باعادة تموضع القوات في رومانيا وبولندا ومسارح العمليات واتجاهات دول شرق أوروبية، وهناك مخاوف من نشر أنظمة دفاع الباتريوت الأمريكية، في ظل اندفاع وتحريك القوات شمال شرق الناتو.

وأكد طارق فهمي، أن الدول الغربية بدأت ترسل أسلحة متطورة لأوكرانيا ولكن هناك قيود على الحركة الأوروبية، وهناك ليتوانيا التي قدمت أسلحة ولكن الأسلحة غير كافية لأوكرانيا التي تحتاج للمزيد من الدعم العسكري والاستراتيجي.

وأضاف أن دول الناتو تقدم أسلحة ولكن في إطار عدم تعرض الأراضي الروسية للخطر، لأن الناتو حريص على إرسال أسلحة لأوكرانيا ولكن لا يصل مداها لقلب روسيا لأن موسكو قد تتخذ هذه الأمر ذريعة وتدخل أراضي الناتو.

وحول دخول بيلاروسيا على خط الحرب إلى جانب موسكو قال فهمي، إن بيلاروسيا مدعومة بالموقف الروسي وهناك محاولات من روسيا لاستخدام بيلاروسيا وفي حال استخدامها تستطيع روسيا ضرب شمال شرق شمال أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاراضي البولندية أيضا ستكون في خطر، وسيكون هناك المزيد من الاستهدافات في دول شرق أوروبا.

سيناريوهات إنهاء الحرب الأوكرانية

وتابع طارق فهمي أن السيناريو الصفري للحرب الجارية هو عملية محدودة لشاملة تدخلها روسيا البيضاء (بيلاروسيا) ودول منظمة الأمن الجماعي التي طورت أدواتها روسيا، لاسيما مع استمرار دول الناتو في التصعيد ونشر أنظمة دفاعية خارج الباتريوت الأمريكية، فروسيا لديها إمكانيات هائلة واستعدادات لعلمية مطولة تصل للشتاء المقبل.

أما السيناريو الآخر المتوقع للحرب هو وصول الطرفين لحالة انهاك لاسيما مع ضغط أمريكي للدخول في مفاوضات ولكن مسار العملية العسكرية لا يشير للذهاب للتفاوض، لاسيما وان التهدئة مرتبطة بمحادثات تفرضها دول رابحة ومخاسرة.

واختتم أن الحل العسكري سيبقي قائما لأنه لا توجد مبادرات لتسوية الخلافات حتى الصين لم تطرح رؤية ولا مقاربة، والناتو يستعد لمواجهة عسكرية شاملة لها تأثير كبير وتداعيات مكلفة على كل الأطراف، والقرار في يد الرئيس الاوكراني الذي يحاول إعادة تكييف نفسه بعد معركة سوليدار.

تفاصيل مناورات بيلاروسيا وروسيا

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اعتزام جيش بلادها إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، وأضافت في بيان، الأحد، أن القوات الجوية لدى جيشي البلدين، ستنفذ "مناورات عسكرية تكتيكية مشتركة" في الفترة من 16 يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل.

ولفت البيان إلى أن الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، بدأت تنتقل إلى بيلاروسيا، للمشاركة في المناورات المشتركة التي ستستخدم فيها جميع القواعد العسكرية والمناطق التدريبية في البلاد.

وفي أكتوبر 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تشكيل تجمّع إقليمي مكون من قوات البلدين، مبررين ذلك بـ "تصاعد التوتر" على حدودهما.