الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبول استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

وزيرة الدفاع كريستينه
وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، إن المستشار أولاف شولتس قبل استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت التي تقدمت بها في وقت سابق اليوم وسط تزايد الشكوك في قدرتها على تحديث جيش ألمانيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج نقلا عن مصادر حكومية أن، غدا الثلاثاء، سيشهد الإعلان عمن سيخلفها في المنصب.
 

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تصاعد دخان كثيف فى شقة وزيرة الدفاع الألمانية عشية تقديم استقالتها

وقالت لامبريشت التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس في بيان "طلبت اليوم من المستشار إقالتي من منصب وزير الدفاع الاتحادي".

يأتي قرار لامبريشت الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف، كما أثيرت تساؤلات إزاء القدرات الدفاعية الألمانية بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من طراز بوما من الخدمة خلال مناورات عسكرية في الآونة الأخيرة.

وزيرة الدفاع الألمانية تخفق في تحديث الجيش

وأُنحي باللائمة على لامبريشت في الإخفاق في استعادة وضع الجيش الألماني سريعا، على الرغم من وجود صندوق مخصص لهذا الغرض بقيمة مائة مليار يورو تم الاتفاق عليه بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وتكهنت وسائل الإعلام الألمانية بأن تخلف المفوضة البرلمانية لشؤون القوات المسلحة إيفا هوجل أو وزيرة الدولة لشؤون الدفاع زيمته مولر أو رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي لارس كلينجبيل أو وزير العمل فولفجانج هوبرتوس هايل الوزيرة في المنصب.

ويتزايد الضغط لإيجاد من يخلف الوزيرة في المنصب سريعا لأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من المتوقع أن يصل إلى برلين يوم الخميس، وسيحضر مؤتمرا يوم الجمعة في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بولاية راينلاند بفالتس، لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا.

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وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت تقدم استقالتها للمستشار الألمانى

شولتس الدفاع لامبريشت المانيا أوكرانيا الألمانية

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