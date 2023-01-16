«المراكز البحثية ودعم المنتج المحلى الحيوانى» ندوة بـ إعلام زفتى

نظم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع الإدارة الزراعية بزفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان "المراكز البحثية ودعم المنتج المحلى (الحيوانى)" بمقر الإدارة.

تحدث في الندوة الأستاذ الدكتور ياسر مبروك الديهى أستاذ رعاية الحيوان المساعد بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بسخا، موضحًا أن الإنتاج الحيوانى من المشاريع الهامة للإنسان لاعتماده عليها في الحصول على الألبان واللحوم المنتجة منها وكمصدر مهم للدخل ونتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل للمزارع وارتفاع أسعار الحيوانات كان لا بد من دخول التكنولوجيا الحديثة في المزارع وذلك للحصول على أعلى إنتاج وأعلى جودة من الألبان واللحوم مع تقليل التكلفة وهذا دور الأبحاث التي تقوم بها المعاهد البحثية.

وتطرق إلى الدور الذي تقوم به المعاهد البحثية من أجل النهوض بالمنتج الحيواني ومنها العمل على (التحسين الوراثي للحيوان ـ إيجاد مصادر تغذية بديلة ـ الإيواء الجيد للحيوان).

كما تطرق إلى التحديات التى تواجه الإنتاج الحيواني في مصر وبعض الممارسات الخاطئة التي يستخدمها المربى في التربية ومنها استخدام البرسيم فقط للحيوان- استخدام الكمرة فقط بدون تنوع للأكل- استخدام حبوب الذرة الخضراء (الكيزان) في الكمرة، فالحيوان لا يستفيد منها وقال إن هناك بدائل لتغذية الحيوان لمواكبة الفترة الحالية خاصة مع ارتفاع أسعار الاعلاف والإنتاج الحيوانى ومنها استخدام المخلفات الزراعية للحيوان قش الأرز، عيدان الذرة الشامى، عروش البنجر، مخلفات الخضروات والفواكه، قشر البطاطس، البلح الفاسد ذو قيمة غذائية عالية، نوى المانجو ومستخلصات السمسم والكتان وغيرها.

وأكد على ضرورة إعطاء علف للحيوان للإكثار من منتجات الألبان وضرورة تنوع الأكل للحيوان ليكون به كل العناصر والعمل على التوسع في المساحة المزروعة من الذرة المستخدمة في الكمرة وفرم عيدان الذرة بدون كيزان لعدم استفادة الماشية منه فيجب تنشيف حبوب الذرة ودشها وإطعامها للحيوانات.

وفي نهاية الندوة دار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور ونتج عنه بعض التوصيات منها ضرورة عمل ندوات توعوية وتثقيفية عن طرق تربية البقر الحلاب المستورد بالتعاون مع محطة بحوث سخا.

وشارك في الندوة بعض موظفي وموظفات الإدارة وبعض الفلاحين ومربى الماشية.

وبحضور على فودة مدير الإدارة الزراعية بزفتى، المهندس محمد المليجى مدير الإرشاد الزراعى بزفتى، أدار الندوة منى إبراهيم عمار أخصائي أول إعلام، تحت إشراف عبدالله الحصري مدير مجمع الإعلام، وعزة سرور مدير عام إدارة إعلام وسط الدلتا.

ندوة زفتي

ندوة زفتي

ندوة زفتي