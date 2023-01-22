لقاء لكافة المكرسين من كل الطوائف في دير الأحمر ببعلبك الجمعة

أعلن دير الأحمر التابع للايبارشية المارونية في بعلبك، تنظيم لقاء لكافة المكرسين من كل الكنائس في كنيسة الروم الأرثوذكس، يوم الجمعة الموافق 27 من يناير.

وكان الدير قد أعلن إطلاق أسبوع للصلاة بهدف وحدة المسيحيين في كل مكان بالعالم، ويبدأ المؤتمر يوم 18 من يناير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه.

هذا واحتفل راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الإلهي في دير مار ضومط - الدير الأمّ للراهبات الأنطونيّات في رومية، لمناسبة عيد مار أنطونيوس الكبير وتجديد نذورهنّ الرهبانيّة.

وتمحورت عظة المطران عبد الساتر حول السلام الداخلي، وهو موضوع التأمّل السنوي للرهبانيَّة، فشدّد صاحب السيادة على أن السلام الداخلي لا ينبع إلّا من يسوع المسيح الذي علينا أن نسجد أمامه، بعيدًا من ضجيج العالم والمماحكات والحسابات، ونقول له "علّمنا يا ربّ كيف نحبّك فعلًا"