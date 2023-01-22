لقاء يجمع شباب الكاثوليك في الأقصر وأسوان تحت شعار «دعوتي».. الجمعة

تنظم لجنة الدعوات التلبعة لايبارشية طيبة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ندوة خاصة للشباب القبطي الكاثوليكي تحت شعار "دعوتي"، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 يناير الجاري، ووجهت الكنيسة الدعوة للشباب من س 17 وحتى سن 35 عاما.

وينعقد اللقاء بدار مطرانية الأقصر للأقباط الكاثوليك تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد مطران الإيبارشية.

وعلى صعيد آخر، اختتم المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الزيارة الرعوية بالسودان، بلقاء المطران لويس ميكيل، السفير البابوي بالسودان، وذلك بمقر السفارة البابوية، بالخرطوم.

جاء ذلك بحضور المطران مايكل ديدي، مطران الكنيسة اللاتينية بالخرطوم، والمطران المطران دانيال أدوك، المطران المساعد بالخرطوم للكنيسة اللاتينية، والمطران طومبة تريله، مطران الكنيسة اللاتينية بالأُبيض، والأب الإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي للروم الكاثوليك بالسودان، وراعي كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم.