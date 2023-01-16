البرلمان يوافق على منحة فرنسية لتنمية المناطق العشوائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر ووبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنمية المناطق العشوائية.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية 633 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاق التمويل بين مصر ووبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف الموقع في 10 أكتوبر 2022، بهدف تقديم منحة إضافية لا تتعدي قيمتها 3 ملايين يورو بالقاهرة والجيزة.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم منحة إضافية بمبلغ 3 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعات إضافية بمناطق "ميت عقبة – أرض اللواء – الزاوية الحمراء – عزبة خير الله"، وهي ذات المناطق المنصوص عليها في الاتفاقية، والمشروعات هي إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وصيانة خطوط الصرف الصحي القديمة ومد خطوط صرف صحي جديدة، تطوير الشوارع الضيقة بالبلاط المتشابك، تسهيل حركة المشاة والتجارة الداخلية وتحسين الوضع البيئي والخدمات العامة المتعلقة بالصحة بشكل أساسي.

كما يهدف المشروع المقترح إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين والعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة في مواقع مختارة في كل من محافظة القاهرة والجيزة ممثلة في المناطق السابق ذكرها، وذلك من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية للحكومة على ما تقوم به من جهود في شأن الاكتشافات البترولية العظيمة، قائلا: مصر أصبحت في بوتقة الشركات العالمية الكبيرة بعدما نجحت في عمل قيمة مضافة خصوصا في مجال الاكتشافات.

وأشار إلى أن مصر نجحت في أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة، بعد أن تم استغلال الاكتشافات البترولية بعمل قيمة مضافة لها من خلال الاستثمار.