رسميًا.. الأهلى يطلب من اتحاد الكرة التحقيق فى الأخطاء التحكيمية

أرسلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أمس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه التحقيق في الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل، والتي وقعت بحق فريق الأهلي في مباراته الأخيرة بالدوري، والعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وأوضحت إدارة الأهلي، في بيان تم نشره عبر الموقع الرسمي، أن المطالبة للتحقيق في الأخطاء التحكيمية، للعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

وفي سياق آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الأحد، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي استمرت لمدة نصف ساعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة لمدة 40 دقيقة من بداية المران تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال بالفريق.

من ناحية أخري، رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التفريط في أيمن أشرف لاعب الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلي البنك الأهلي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة رفضت فكرة إعارة اللاعب بعد عرض إدارة البنك ضمه مجانًا دون تحمل خزينته أية مبالغ مالية باستثناء راتب اللاعب الذى سوف يتم الاتفاق عليه.

وأضاف المصدر أن أيمن أشرف تلقى عددًا من العروض من البنك الأهلى وسموحة والمقاولون العرب، ومازال يدرس الموقف مع إدارة الأهلي خاصة بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منذ توليه المسئولية وطلب خروج اللاعب للإعارة باعتباره خارج الحسابات.

في السياق ذاته، يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر وتشهد عودة محمد عبدالمنعم وطاهر محمد طاهر وأيمن أشرف، بينما يغيب ياسر إبراهيم وبيرسي تاو للإصابة وغموض موقف كهربا.



ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر اجتماعًا مع اللاعبين للوقوف على الأخطاء التي حدثت في مباراة المصري، من أجل تصحيحها امام سموحة في نصف نهائي كأس مصر.