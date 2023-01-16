3 طرق لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج

كشف عدد كبير من أولياء أمور طلاب أبناؤنا فى الخارج أن الامتحانات اليوم تسير بشكل جيد دون مشكلات، وأضاف أولياء الأمور عبر الجروبات الخاصة بهم أن الضغط على المنصة الإلكترونية للامتحان أصبح أخف من الأيام الماضية، مؤكدين أن طريقة الامتحانات بطريقة ورقية سهلت الكثير على أولياء الأمور.

فى هذا السياق، ترصد الدستور 3 طرق يمكن من خلالها خوض امتحانات أبناؤنا فى الخارج وهما كالتالى:

الطريقة الأولى: الاختبارات الإلكترونية التي سوف يتم ظهورها يوميا على منصة الاختبارات طبقا للجداول المرسلة سابقا.

وهذا الاختيار متاح لمن يستطع الدخول لمنصة الاختبارات بسهولة وأداء الاختبار بدون مشاكل.

الطريقة الثانية: الاختبارات الورقية من خلال منصة الاختبارات

الطريقة الثالثة: تحميل ملفات الاختبارات الورقية من علي موقع أبناؤنا في الخارج من خلال أي جهاز، وبدون الدخول إلى منصة الاختبارات يمكن تجميع ملفات الإجابة وإرسالها بعد انتهاء الاختبارات إلي الإدارة العامة للامتحانات في السيدة زينب.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الطالب الذي أدي الإختبارات السابقة بطريقة سليمة سواء إلكتروني أو ورقي لا يقوم بإعادة الاختبارات مرة أخرى. وله حرية اختيار الطريقة التي سوف يكمل بها الاختبارات التالية.

وتود الوزارة أن توضح أيضًا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقًا للخيارين السابق ذكرهما.

وفيما يلي رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي:-

رابط موقع أبناؤنا في الخارج:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/exams

قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي:

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الخامس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الإعدادى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الثانوى [email protected]