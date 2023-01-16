الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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معالجة نفسية تكشف خطورة تجاهل المشاكل النفسية (فيديو)

المشاكل النفسية
المشاكل النفسية

قالت الدكتورة وفاء شلبي، معالجة نفسية، إن كل شخص يتعامل مع الضغوط النفسية بطريقة مختلفة، لافتة إلى أن اختلاف الطرق هو أمر طبيعي، ولا يوجد ما يسمى بالطريقة الصحيحة التي تناسب الجميع.

 

وأضافت شلبي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، أن الأهل يضعون الكثير من الضغوط على الأبناء، سواء بسبب الدراسة أو ممارسة الرياضة أو أي نشاط آخر. 

 

المعاملة الخاطئة مع الأبناء تتسبب في عدد من المشاكل النفسية

 

ونوهت المعالجة النفسية، بأن المعاملة الخاطئة مع الأبناء تتسبب في عدد من المشاكل النفسية للابن مع التقدم في السن، مشيرة إلى أن تجاهل المشكلات أو الأزمات النفسية ليس حلاً، وقد يتسبب ذلك في تفاقم تلك الأزمات مع مرور الوقت.

 

وأكدت المعالجة النفسية، أن هناك بعض الحالات التي تطلب الاستعانة بالأدوية لعلاجها، ولكن الطبيب لا يقوم بوصف أي نوع من أنواع الأدوية، إلا إذا لزم الأمر، موضحة أن المريض النفسي لا يجب أن  يتوجه إلى اللايف كوتش لعلاج مشاكله، وأن اللايف كوتش يجب أن يتعامل فقط مع الأصحاء لتحسين حياتهم وليس العلاج.

معالجة نفسية تكشف خطورة تجاهل المشاكل النفسية تجاهل المشاكل النفسية

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