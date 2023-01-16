احذروا الشائعات.. «التموين» تكشف خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بـ«أهلًا رمضان»

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المحافظات المختلفة من خلال معارض “أهلا رمضان”، محذراً من الاستماع إلى الشائعات.

وقال “خليل” إن الاستماع إلي الشائعات تسبب فى رفع أسعار السلع الغذائية، موضحاً أن بعض أصحاب الشركات والمنتجات السلعية يروجون شائعة من أجل رفع السعر الخاص بالمنتج الخاص بهم، وعلينا الانتباه لهذا الأمر.



وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن القيادة السياسية تدخلت عندما لاحظت الأزمة وأن معارض «أهلا رمضان» تم تنظيمها من 1 يناير، أى قبل رمضان بأشهر، لافتا إلى أن التنمية المحلية تقوم بتنظيم المعارض، فى المحافظات والمراكز، وهناك قوافل متنقلة، للوصول للمواطنين فى القري والنجوع.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى أن جميع السلع متوافرة بجميع المحافظات، ولا توجد مشكلة بأي سلعة، وأن الشركات الكبيرة تكاتفت مع وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجاري، يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.