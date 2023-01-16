الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق مسلسل «The Last of Us» في الوطن العربي بالتزامن مع عرضه في أمريكا

مسلسل The Last of
مسلسل The Last of U

يبدأ اليوم الاثنين، عرض مسلسل The Last Of Us، فى الولايات المتحدة الآمريكية كما ينطلق في الوطن العربي بالتزامن مع عرضه في أمريكا. 

مسلسل The Last Of Us

كتب المسلسل وأنتجه كريغ مازن، مبتكر مسلسل Chernobyl والحائز على جائزة إيمي، ونيل دركمان مبدع لعبة الفيديو الناجحة The Last Of Us، و هو من بطولة بيدرو باسكال الذي يؤدي دور جول، و بيلا رامزي بدور إيلي، و غابرييل لونا في دور تومي، وآنا تورف في دور تس، و نيكو باركر التي لعبت دور سارة ابنة جول البالغة من العمر 14 عامًا. كذلك يلعب موراي بارتليت ونيك أوفرمان دورَي فرانك وبيل، و هما من الناجين من الجائحة ويعيشان بمفردهما في بلدة معزولة، بالإضافة إلى ميلاني لينسكي التي لعبت دور كاثلين، وستورم ريد في دور ريلي، و ميرل داندريدج في دور مارلين، فيما لعب جيفري بيرس دور بيري، و لامار جونسون دور هنري و تُعرض حلقات المسلسل على شبكة OSN+. 
 

أحداث مسلسل The Last of U


تدور أحداث المسلسل The Last of Us بعد 20 عامًا من تدمير الحضارة الحديثة. إذ تُستأجر خدمات جول، الناجي العنيد و المتمرس من المأساة، لتهريب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، و تُدعى إيلي، من منطقة الحجر الصحي المتسمة بالقمع. لكن ما يبدأ كمهمة محدودة سرعان ما يصبح رحلة مُفجعة مليئة بالوحشية، حيث يتعيّن عليهما اجتياز الولايات المتحدة و اعتماد أحدهما على الآخر من أجل البقاء.


و تضمّ قائمة الممثلين في مسلسل The Last of U، كيفون وُدارد في دور سام، و غراهام غرين في دور مارلون، و إلين مايلز في دور فلورنس. كما شارك في العمل آشلي جونسون و تروي بيكر.

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