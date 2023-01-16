الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مثير للجدل».. تفاصيل إنشاء تمثال تاجر الغلال بمدخل مدينة أسيوط

تمثال تاجر الغلال
تمثال تاجر الغلال

أثار تمثال بمدينة أبوتيج حالة من الجدل الواسع بين ردود أفعال مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الأسيوطي، خاصة بعد أن نسب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه مستوحى من عصر الفراعنة.

قال الدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، في تصريحات لـ الدستور، إنه في إطار خطة التطوير والتجميل المستمرة بجميع نواحي المركز، تم تطوير وتجميل مدخل مدينة أبوتيج الرئيسي، وتم إنشاء تمثال عبارة عن مركب يجلس بها شخص يمثل تاجر غلال خاصة وأن مدينة أبوتيج هي إحدى المدن التجارية المهمة بالمحافظة.

وأوضح، أن تمثال تاجر الغلال يبلغ أطواله بارتفاع 110 سم وعرض 90سم بطول 5.60سم والمركب بطول 6.90سم وارتفاع 1.0متر وعرض 1.10سم.

وأضاف عبدالراضي، أن التمثال شكل مصري قديم وليس ملك بارتفاع واحد متر  والرئس بارتفاع 34سم يجلس على قاعدة لا تظهر من الخارج مساحتها 60في 60 وهذا العمل بالجهود الذاتية ومن وحي الخيال ولا يتمثل بشكل أو شخص تاريخي  من انتاج فنان مصرى من مركز أبوتيج.

وأشار رئيس مركز ومدينة أبو تيج أن هذا يأتي في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط و المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط و اللواء المهندس شاكر محمد يونس سكرتير عام محافظة أسيوط والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط.

وكان قد أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بصفة دورية ومستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها مشيراً إلى العمل على تطوير منظومة النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.  

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الجهود الذاتية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سكرتير عام مساعد محافظ أسيوط مركز ومدينة أبوتيج اللواء عصام سعد العميد علاء عبد الجابر

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