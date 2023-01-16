الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وفد من «صناعة النواب» يزور مصانع «كيما أسوان»

من الحدث
من الحدث

أجرى وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، زيارة  ميدانية إلي شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك وللوقوف على آخر التطورات التي تجري داخل المصنع، والاستماع إلى القيادات التنفيذية عن المصاعب التي تواجه الإنتاج والعاملين وإيجاد حلول لها.

كان فى استقبالهم المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للقابضة الكيماوية، والكيميائي عبدالمجيد حجازي العضو المنتدب لشركة كيما.

كما اجتمع  المحاسب عماد الدين مصطفى  العضو المنتدب التنفيذي  للقابضة الكيماوية  بالإدارة التنفيذي  لشركة  كيما،  وبحضور السيد  الكيميائى  عبدالمجيد حجازي العضو المنتدب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما. 

 تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة، والتأكيد  علي حرص معالي وزير قطاع الأعمال المهندس  محمود عصمت على التطبيق الجيد لهذا المشروع وكذلك التوعية الكافية للعاملين بأهميته وحسن الاستفادة منه لصالح الشركة في تحسين وميكنة نظم العمل وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية، وذاك تنفيذا لتوجيهات السيد المهندس  محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام  من خلال المتابعة المباشرة لعملية التنفيذ من قبل الرؤساء التنفيذيين  للشركات.

الصناعات الكيماوية القيادات التنفيذية الشركات التابعة الكيميائي لجنة الصناعة بمجلس النواب لصناعة بمجلس النواب

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وائل لطفي

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