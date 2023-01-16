الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مكتب بريد القاهرة الرئيسى تراث خديوى فى قالب خدمى رقمى «فيديو»

مكتب بريد القاهرة
مكتب بريد القاهرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا عن مكتب بريد القاهرة الرئيسي ويعد هو الأقدم في العاصمة، وتم إنشاؤه منذ 150 عامًا على تراث خديوي في قالب خدمي رقمي، حيث تم تطويره في عام 2022.

 

التطوير شمل العديد من المناحى

 

وقال الدكتور وسام السيد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية: حافظنا على الأثر التاريخي بأن التطوير شمل العديد من المناحي، كما أننا حافظنا على الطوب الأثري الموجود، وحافظنا على الأعمدة الموجودة، وكثفنا الأثر الموجود.

 

وأضاف مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية، أن المكتب يقدم أكثر من 170 خدمة مالية وحكومية وبريدية، ومصر الرقمية، فضلًا عن خدمة "وصلها" التي تقوم بالشحن والتوصيل.

مكتب بريد القاهرة الرئيسي تراث خديوي قالب خدمي رقمي تراث بريد القاهرة

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