الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نتنياهو: مستمرون في التصعيد ضد فلسطين ولبنان وسوريا

وزير الدفاع الإسرائيلي،
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن تل أبيب مستمرة في التصعيد ضد فلسطين ولبنان، و هو نفس التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك خلال تعيين رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي.

وأضاف “نتنياهو” أنه مستمر في استهداف إيران خاصة تمركزاتها في الأراضي السورية.

وفي وقت سابق، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة يدحض مزاعمه حيال دعمه المُعلن حل الدولتين.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن ازدواجية المعايير الدولية، تشجع اسرائيل، على الإمعان في ارتكاب جرائمه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

وأدان فتوح جريمة إعدام الشهيد أحمد كحلة عند المدخل الغربي لبلدة "سلواد" شرق مدينة رام الله صباح اليوم، مؤكدا أن سلسلة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال، هي ترجمة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة، التي تضرب بعرض الحائط جميع المعاهدات والشرائع الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

الأراضي الفلسطينية القوات الإسرائيلية الحكومة الاسرائيلية

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