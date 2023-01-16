تفاصيل مصرع شاب دهسه قطار فى العياط

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب صدمه قطار في العياط، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وذكروا أنهم فوجئوا باصطدام القطار بالشاب، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وتم استدعاء أفراد أسرته، وتم نقل جثته إلى المشرحة، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على تصريح الدفن، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار في العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم التوصل لهوية الضحية، وتبين أنه شاب، لقي مصرعه في الحال، متأثرا بالإصابات التي لحقت به وبعمل التحريات تبين أن الشاب دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.