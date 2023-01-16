أستاذ اقتصاد: مصر مركز إقليمى ورقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية «فيديو»

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي بشمال سيناء يمثل نقطة مضيئة في ملف الإعجاز والحلم المصري نحو امتلاك عناصر القوة الشاملة، لتلعب مصر دورها المحوري كمركز إقليمي لتداول الطاقة ورقم مهم في معادلة الطاقة الدولية.

وأشارت علي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هذه الاكتشافات المتتالية علامة فارقة خاصة على النهج الاستراتيجي المتميز الذي تسعى مصر إليه لجلب المزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

وأضافت أن المنهجية التي تتبعها مصر في مجال البحث والاكتشاف تتمثل في طرح مناطق جديدة، والتي تسفر عن خيرات أرضنا يومًا بعد يوم، لافتة إلى أنه لم يتم الإعلان عن الرقم التفصيلي المؤكد الخاص بحجم احتياطي حقل الغاز بسيناء، ولكن ستعلن عنه قريبًا شركة «إيجاس» مع الشركات العالمية في هذا الكشف.

اكتشافات الغاز الطبيعى زادت الثقل الاقتصادى

وأوضحت أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن اكتشافات الغاز الطبيعي زادت الثقل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على المستويين المحلي والإقليمي، معقبة: "نحن اكتفينا ثم اتجهنا إلى التصدير الذي غير قواعد اللعب على خريطة العالم".

وشددت أستاذ الاقتصاد والطاقة، على أهمية الاكتشافات المتتالية، حيث إنها عملت على تعزيز الكميات المكتشفة، إلى جانب زيادة قدرتنا على الإسالة والتسيل بالنسبة للغاز الطبيعي، فضلًا عن دور تلك الاكتشافات في جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.