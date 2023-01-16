وفاة الشاعر ناصر الجيل تُحزن الوسط الغنائي.. من هو؟

تصدر خبر وفاة الشاعر ناصر الجيل صفحات السوشيال ميديا، حيث نشر الشاعر بهاء الدين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر الوفاة وكتب: «الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل.. اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه.. اللهم الستر لأهل بيته وعائلته، ندعيله بالرحمة والمغفرة والعفو».

كما كتب المنتج هاني محروس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وجعت قلبي عليك بجد يا صاحبي، ألف رحمة ونور عليك، ناصر الجيل".

ناصر الجيل شاعر وكاتب أغانى مصرى ولد في 17 مارس 1975 مواليد محافظة الجيزة، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربى مثل: أصالة وأنغام وهانى شاكر، وراغب علامة ونوال الكويتية، ونبيل شعيل، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأنغام، وبوسى، ويارا، ويسرا محنوش.

ومن أشهر أغانيه: «خانة الذكريات، متلخبطة، حاجة متخصكش، سؤال بسيط، وقت الشدة، بفكر فيك، بعشقك، مابهزرش، بوعدك، اللى بعيد سنة، مش مهم، وعيب عليكوا، اتحملت كتير، سبع أيام سنة، حته منى سنة، عادى سنة، كمل عليا سنة».

ومن أبرز أغانيه ايضا التي كتبها أغنية "كل ليلة" الذي غناها هاني شاكر عام 2007، و"حته مني" لإيهاب توفيق عام 2008، و"بوعدك" عام 2012، و"ما بهزرش" عام 2015، لراغب علامة، و"اتحملت كتير" في نفس العام لمصطفى كامل، و"حالة غريبة" عام 2016 لمصطفى قمر، و"عيب عليكوا" لنوال الكويتية عام 2017.

كما غنت أصالة من كتاباته "حاجة متخصكش" عام 2019، بالإضافة إلى العديد من الأغاني التي كتبها وأثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية.