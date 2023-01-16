«عبدالعزيز»: امتحانات الطلاب المصريين في الخارج متاحة طوال الفترة ولن يتم إخفائها

أكد محسن عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج متاحة طوال الفترة ولن يتم إخفائها.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج، على جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، والذي جاء نصه: "الوقت بيعد علينا حاليا ياريت اجابه بسرعة لو تكرمتم".

ورد رئيس الإدارة المركزية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، قائلا: "القرار لكم ولا داعي للقلق الامتحانات متاحة وطرق الإرسال متنوعة، والامتحانات متاحة طوال الفترة ولن يتم إخفائها".

وأضاف عبدالعزيز، أنه بالنسبة لطباعة الورق وإرساله سيتم طباعة ورقة الإجابة أولا ويتم التظليل بالقلم الجاف ثم يتم تصويرها وإرسال الصورة.

وكانت قد تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الاعتذار والتقدير لأبنائنا من الطلاب المصريين في الخارج؛ نظرًا للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الإلكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وأعلنت الوزارة تيسيرًا على أبنائنا الطلاب في الخارج، إتاحة رابط جديد عبر الموقع الالكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يحمل من خلاله الطلاب الامتحان وورقة الإجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، على مدار اليوم.