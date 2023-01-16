الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عبدالعزيز»: امتحانات الطلاب المصريين في الخارج متاحة طوال الفترة ولن يتم إخفائها

محسن عبدالعزيز، رئيس
محسن عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية

أكد محسن عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج متاحة طوال الفترة ولن يتم إخفائها.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج، على جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، والذي جاء نصه: "الوقت بيعد علينا حاليا ياريت اجابه بسرعة لو تكرمتم".

ورد رئيس الإدارة المركزية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، قائلا: "القرار لكم ولا داعي للقلق الامتحانات متاحة وطرق الإرسال متنوعة، والامتحانات متاحة طوال الفترة ولن يتم إخفائها".

وأضاف عبدالعزيز، أنه بالنسبة لطباعة الورق وإرساله سيتم طباعة ورقة الإجابة أولا ويتم التظليل بالقلم الجاف ثم يتم تصويرها وإرسال الصورة.

وكانت قد تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الاعتذار والتقدير لأبنائنا من الطلاب المصريين في الخارج؛ نظرًا للمشاكل التقنية المتكررة التي واجهت المنصة الإلكترونية للامتحانات منذ أمس السبت بسبب كثافة الدخول على المنصة.

وأعلنت الوزارة تيسيرًا على أبنائنا الطلاب في الخارج، إتاحة رابط جديد عبر الموقع الالكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يحمل من خلاله الطلاب الامتحان وورقة الإجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، على مدار اليوم.

الصف الخامس الابتدائى الصف الرابع الابتدائي الطلاب المصريين بالخارج الخامس الابتدائي التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الصف السادس الابتدائي امتحانات الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

سقوط تاجر مخدرات فى البدرشين على يد مسجل خطرًا

الأسهم القيادية تدفع مؤشرات البورصة لصعود جماعى بمستهل تعاملات الإثنين

تفاصيل مصرع شاب دهسه قطار فى العياط

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملاته اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب