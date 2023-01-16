انطلاق أول مجلة دورية نصف سنوية للاتحاد المصري للتأمين

أصدر الاتحاد المصري للتأمين أول مجلة دورية نصف سنوية تحت عنوان " استدامة"، وذلك في ظل مساعيه للتوعية بأهمية القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة ونشر مبادئ وأهداف التأمين المستدام، و تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023.

وسيتم نشر المقالات الواردة من مصر وخارجها باللغتين العربية والإنجليزية، و سيكون للمجلة هيئة تحرير متخصصة من الممارسين والأكاديميين لمراجعة و إجازة المقالات المقدمة إليها.

جدير بالذكر أن هذه ليست الخطوة الأولى التي يقوم بها الاتحاد من أجل دعم التنمية المستدامة، حيث قام الاتحاد بعدة خطوات منها، إنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصري هو أول اتحاد في المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة فى التأمين ، والتي بدأت في إعداد الدليل المصري للاستدامة في شركات التأمين.

وكذلك التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل رفع الوعي لدى سوق التأمين المصري بمفهوم التأمين المستدام وكيفية تصميم منتجات تأمينية مناسبة مع أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق بين اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين

وكان الاتحاد المصري للتأمين، قد أعلن تنظيم مؤتمر التأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية في الأقصر، والذي يعتبر أول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في المنطقة، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2023 بفندق جولي فيل الأقصر.