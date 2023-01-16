الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم الإثنين

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

شهدت أسعار الأسمدة الآزوتية استقرارًا في الأسواق، اليوم الإثنين 16 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- النترات 8000 جنيه للطن.

- الفوسفات الناعم 12.5% بلغ 2500 جنيه.

- الفوسفات الخشن 12.5% سجل 3500 جنيه.

 -  وسجل طن اليوريا 8200 جنيه للطن

التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة

وكشف آخر تقرير صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الفترة من يناير- أكتوبر 2022 عن زيادة واضحة فى أداء الصادرات غير البترولية مما قيمته 27.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الماضى 2021، إلى ما قيمته أكثر من 30.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الحالى 2022 بزيادة تقدر بـ12%.

وتصدرت صادرات الصناعات الكيماوية قائمة الصادرات غير البترولية بما قيمته 7.118 مليار دولار، لتمثل 23% من إجمالي الصادرات محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 27% عما تحقق خلال نفس الفترة من 2021 الماضي، الذي بلغت قيمة صادراته 5.588 مليار دولار، تليها صادرات مواد البناء التي بلغت نحو 5.751 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات.

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