الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

وزير الرى: مصر مستعدة لتكون مركزًا إقليميًا لمبادرة التكيف مع التغيرات المناخية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، ومركز تدريب هيئة الصرف، ومركز تدريب هيئة المساحة، ومركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه.

ولفت الوزير، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه يتم من خلال هذه المراكز تقديم العديد من الدورات التدريبية المتنوعة للعاملين بالوزارة والمتدربين العرب والأفارقة.

مركز تدريب الرى 

وأشار الدكتور سويلم، إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كل المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه مثل الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.

ولفت إلى استعداد مصر لتكون مركزًا إقليميًا للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP 27، خاصة فى ظل امتلاك الوزارة الإمكانيات اللوجستية اللازمة فى هذا الشأن.

مركز تدريب الرى 

ولفت سويلم، إلى أن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة سواء بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر أو فروعه بمدن (كفرالشيخ- الزقازيق- دمنهور- الفيوم- المنيا- إسنا).

COP27 البرامج التدريبية التكيف مع التغيرات المناخية التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الزيادة السكانية القومي لبحوث المياه العرب والأفارقة

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