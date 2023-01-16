بدأ إضرابا عن الطعام.. أمريكي محتجز في إيران يناشد بايدن التدخل لإطلاق سراحه

ناشد أمريكي‭ ‬من أصل إيراني مسجون في إيران منذ أكثر من 7 سنوات بتهم تجسس ترفضها الولايات المتحدة باعتبارها لا أساس لها، الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إعادته إلى الوطن وقال إنه سيبدأ إضرابا عن الطعام لمدة 7 أيام.

ووجه سياماك نمازي النداء في رسالة إلى بايدن بعد مرور سبع سنوات على، اليوم، الذي أطلقت فيه إيران سراح 5 مواطنين أمريكيين آخرين في عملية تبادل للسجناء أقيمت بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال نمازي البالغ من العمر 51 عاما في الرسالة الموجهة لبايدن والتي نشرها المحامي جاريد جينسر "عندما تركتني إدارة أوباما في خطر.. وأطلقت سراح المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في إيران في 16 يناير 2016، وعدت الحكومة الأمريكية عائلتي بإعادتي بأمان إلى الوطن في غضون أسابيع، مضيفا والآن وبعد 7 سنوات تولى خلالها رئيسان آخران السلطة في الولايات المتحدة، ما زلت محتجزا في سجن إيفين سيئ السمعة بطهران".

وطلب نمازي من بايدن أن يقضي دقيقة واحدة في اليوم على مدى الأيام السبعة المقبلة في التفكير في معاناة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران ومن بينهم خبير البيئة مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية ورجل الأعمال عماد شرقي (58 عاما)".

- متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الحكومة ملتزمة بتأمين حرية نمازي

وأوضح نمازي، الذي سمحت السلطات لوالده بمغادرة إيران في أكتوبر لتلقي العلاج الطبي بعد اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس رفضتها واشنطن، أنه سيضرب عن الطعام لمدة 7 أيام، وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الحكومة ملتزمة بتأمين حرية نمازي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، عن أن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتا في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفا أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران.

وتابع وزير الخارجية البريطانى "من المهم إدراك أن ردنا لا يقتصر بالضرورة على الإجراءات التي أعلنت عنها اليوم، سأقرر بشكل واضح بالتشاور مع زملائي في الحكومة ما هي الإجراءات الأخرى التي قد نختار اتخاذها ولكنني لن أتكهن بها اليوم"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.