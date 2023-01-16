الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلومبرج: اكتشاف شركة إينى لحقل الغاز الجديد مصدر أمان لمصر

حقل غاز طبيعي
حقل غاز طبيعي

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية لحقل الغاز الجديد بمصر اكتشاف مهم، وأن وواردات الغاز الطبيعي المسال في مصر وشمال أفريقيا تعتبر أساسية لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا بحلول الشتاء المقبل.

وأعلنت شركة "إيني" عن كشف جديد للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، وفقاً لبيان أصدرته الشركة أمس الأحد.

يقع اكتشاف شركة الطاقة الإيطالية العملاقة في منطقة نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع (695 ميلاً مربعاً)، والتي يمكن تطويرها بالاستفادة من مرافق الشركة الحالية، وفقاً لما جاء في البيان.

وتمتلك "شيفرون هولدينجز" (Chevron Holdings) الأميريكية، وشركة "آي إي أو سي بروداكشن" (IEOC Production) التابعة لـ"إيني"، حصة 45% لكل منهما في الامتياز، فيما تمتلك شركة "ثروة للبترول المصرية" حصة 10%، وفقاً للبيان.

يعتبر هذا الاكتشاف مهماً، لكن لم يُعلن عن حجم احتياطياته.

تعتمد "إيني" بشكل متزايد على منطقة شمال أفريقيا، وعلى أفريقيا بشكل عام، لزيادة واردات الغاز إلى إيطاليا، بعد أن قطعت روسيا الإمدادات عن أوروبا منذ غزو أوكرانيا في العام الماضي.

 قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي"  إنَّ واردات الغاز الطبيعي المسال تعتبر أساسية لتعزيز أمن الطاقة في البلاد بحلول الشتاء المقبل.

وأكدت الشركة على اعتزامها تكثيف عملها داخل مصر خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توسعها مؤخرا شمال رفح وشمال شرق العريش.

وتشارك إيني في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير محطات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.

وتعد الشركة حاليا المنتج الرئيسي في البلاد حيث يبلغ إنتاج أسهم الهيدروكربونات حوالي 350،000 برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتتواجد إيني في مصر منذ عام 1954، حيث تعمل من خلال الشركة التابعة للجنة الأوليمبية الدولية.

البحر الأبيض المتوسط البحر الأبيض الطاقة المتجددة الطاقة في أوروبا الغاز الطبيعي المسال

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وائل لطفي

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