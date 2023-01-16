أسوشيتدبرس: زيارة وزيرة الخارجية الصينى تهدف لتعزيز وجود بكين فى مصر

سلطت وكالة أسوشيتدبرس الضوء على زيارة وزير الخارجية الصينية تشين قانغ للقاهرة، واعتبرت أن الصين تهدف من وراء هذا الزيارة تعزيز وجود بكين في مصر والقارة السمراء بشكل عام.

وزير الخارجية الصيني يزور القاهرة

والتقى وزير الخارجية تشين قانغ بشكل منفصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما التقى بنظيره المصري سامح شكري.

وقال وزير الخارجية شكري، في مؤتمر صحفي مشترك، إن المحادثات تناولت العلاقات الصينية المصرية وزيادة السياحة الصينية إلى مصر.

وقال الوزيران إنهما ناقشا أيضا قضايا إقليمية بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لاسيما حيث تصاعدت التوترات بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصبه الشهر الماضي .

وردا على سؤال صحفي صيني، حث تشين إسرائيل على "وقف التحريضات والاستفزازات، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع".

كما دعا إلى "الحفاظ على الوضع الراهن" في أهم موقع مقدس في القدس، بعد أن زاره وزير إسرائيلي قومي متطرف في وقت سابق من هذا العام. قوبلت تلك الزيارة بإدانة شديدة من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتوبيخًا قويًا من الولايات المتحدة.

كما أكد تشين موقف الصين الطويل الأمد المتمثل في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس "حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام".

وقال وزير الخارجية الصيني، في اجتماعه مع السيسي، إن بكين ستواصل تطوير استثماراتها في مشروعات البنية التحتية في مصر بما في ذلك تلك المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق الصينية.

واستثمرت الصين مليارات الدولارات في مشروعات حكومية مصرية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة.

وفي غضون ذلك، قال أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تعاون الصين المتنامي مع العالم العربي لن يؤثر سلبًا على العلاقات العربية مع الغرب.

وقال في مؤتمر صحفي منفصل مع وزير الخارجية الصيني "هذا التعاون لا يسبب أي ضرر لأي طرف ثالث".

زيارة تشين لأفريقيا

وقالت أسوشيتدبرس، لقد وصل تشين الى القاهرة بعد ظهر السبت، وشملت رحلته التي استمرت أسبوعًا إثيوبيا ، حيث يقع مقر الاتحاد الأفريقي ، بالإضافة إلى الجابون وأنغولا وبنين. تعد هذه أول رحلة خارجية لتشين منذ تعيينه في ديسمبر.

وجاءت جولته الإفريقية بعد شهر من استضافة الرئيس جو بايدن عشرات القادة الأفارقة في واشنطن ، وتعهد بتقديم تمويل حكومي واستثمارات خاصة لمساعدة القارة على التطور في مجالات الصحة والبنية التحتية والأعمال والتكنولوجيا.

لأكثر من ثلاثة عقود ، بدأ وزراء خارجية الصين شروطهم بزيارة إفريقيا ، التي يتزايد عدد سكانها كقارة تنافس الصين. استثمرت بكين بكثافة في البنية التحتية في البلدان الأفريقية ، بما في ذلك الطرق والبنية التحتية للطاقة والاتصالات والسكك الحديدية والمستشفيات.

كما قدمت المجموعات والصناديق المالية الصينية 160 مليار دولار في شكل قروض لأفريقيا بين عامي 2000 و 2020 ، وفقًا لقروض الصين لقاعدة بيانات إفريقيا.

و قال تشين الأسبوع الماضي إن الصين كانت أكبر شريك تجاري لأفريقيا على مدار الـ 13 عامًا الماضية ، ومن المتوقع أن تتجاوز التجارة المتبادلة 260 مليار دولار في عام 2022.