خصومات تصل لـ 50%.. منافذ جديدة لمعارض «أهلًا رمضان» (فيديو)

كشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الحجم المستهدف لمعارض أهلًا رمضان هذا الموسم، لافتًا إلى أن العدد الحالي تجاوز 150 منفذًا.

وقال علاء عز، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “الحياة”: إن عدد معارض أهلا رمضان تجاوزا الـ 150 منفذا على مستوى الجمهورية في 18 محافظة حتى الان، لافتا إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى 200 منفذ والتوقع في جميع المحافظات بالإضافة إلى وجود العربات المتنقلة.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك تعاونًا كبيرًا بين العديد من الجهات لتوفير السلع الغذائية داخل معارض أهلا رمضان، متابعا: المنافذ يتوفر بها السلع بخصومات تصل إلى 50%.

وأكمل “علاء عز” خلا مداخلته الهاتفية على قناة “الحياة”: أسعار الدواجن داخل المنافذ بـ 65 جنيه ، مشددا على أن السلع المتوفرة داخل المنافذ مطابقة للمتواجدة بالخارج.

وأشاد بالدور الذي تقوم به بالتوازي منافذ ومبادرات وزارات التموين والمجمعات الاستهلاكية ووزارات الداخلية والزراعة، قائلا: “نشكر في هذه المبادرات القطاع الخاص الذي ساعد في تقديم هذه السلع بهذه الخصومات”.