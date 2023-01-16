الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن المغربى يوقف 18 مشجعا بسبب الشغب الرياضى

الأمن المغربى
الأمن المغربى

أعلن الأمن المغربي، الأحد، توقيف 18 مشجعا بمدينة خريبكة شمالي البلاد، عقب أعمال شغب على هامش مباراة لكرة القدم.
وقالت المديرية العامة للأمن بالمملكة في بيان: "عناصر الأمن الوطني بمدينة خريبكة، تمكنوا من توقيف 18 شخصا، من بينهم قاصران، وذلك للاشتباه في تورطهم في الرشق بالحجارة والعنف المرتبط بالشغب الرياضي".
وأضافت المديرية: "تم توقيف المشتبه فيهم على خلفية بعض المناوشات المسجلة أثناء إجراء مباراة كرة القدم بين فريقي أولمبيك خريبكة والجيش الملكي (يوم السبت ضمن منافسات الدوري المحلي)".
وأوضحت أن تلك المناوشات "تطورت لتراشق بالحجارة تسبب في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".
والإثنين، أوقف الأمن المغربي، 33 مشجعا بمدينة تطوان (شمال)، عقب أعمال شغب على هامش مباراة لكرة القدم، جمعت فريقي "المغرب التطواني" و"الوداد الرياضي".
وبشكل مستمر تشهد الملاعب المغربية أحداث شغب بين الجماهير وأحيانا مع قوات الأمن، تسفر عن إصابات وأضرار مادية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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