الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسلحون يحرقون قسا كاثوليكيا حيا فى نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

قالت الشرطة المحلية إن قسا كاثوليكيا أُحرق حيا بمنزله في هجوم مسلح بولاية النيجر شمالي نيجيريا، صباح الأحد.
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية واسيو أبيودون، في تصريح صحفي، إن "مسلحين هاجموا منزل الأب إسحاق أتشي من كنيسة سانت بيترز وبولس الكاثوليكية في منطقة بايكورو حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي".
وأضاف أبيودون أن المهاجمين وجدوا صعوبة في اقتحام المنزل وبدلا من ذلك أشعلوا النار فيه وأحرقوا القس حتى الموت بداخله.
قال أبيودون: "كاهن آخر يُدعى الأب كولينز أصيب برصاصة في كتفه أثناء محاولته الهروب من موقع الحادث".
وأضاف أن الشرطة شنت عملية أمنية للبحث عن المسلحين.
وولاية النيجر هي إحدى ولايات شمال البلاد التي تواجه تهديدات أمنية بسبب أعمال قطع الطرق وعمليات الخطف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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