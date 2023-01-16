الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقيف رجل فى مطار هيثرو بعد ضبط طرد يحوى اليورانيوم

مطار هيثرو
مطار هيثرو

أُوقف رجل في إطار تحقيق تجريه أجهزة مكافحة الإرهاب البريطانية بشأن العثور في نهاية ديسمبر على كمية من اليورانيوم في مطار هيثرو اللندني، وفق ما أعلنت الشرطة.

والموقوف يبلغ 60 عاما وقد ألقت شرطة تشيشير (شمال غرب إنجلترا) القبض عليه في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يلحظ في أحد فصوله حيازة مواد مشعة وتصنيعها.

وقد أخلي سبيله بكفالة حتى أبريل.

وكانت شرطة لندن قد أشارت الأربعاء إلى أن أجهزة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بعدما ضُبطت في 29 ديسمبر كمية ضئيلة من اليورانيوم داخل طرد في مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما.

وأكدت صحيفة "ذا صن" التي كانت أول من أفاد بعملية الضبط هذه، أن الطرد مصدره باكستان.

وقال قائد الشرطة ريتشارد سميث "أود ان أوضح أنه على الرغم من عملية التوقيف هذه وبناء على ما لدينا من معلومات، يبدو أن هذه الواقعة لا تبدو على صلة بأي تهديد للعامة"، مشددا على أن التحقيق مستمر.

وأشار إلى أن الكمية الضئيلة التي تم ضبطها من اليورانيوم "تثير القلق لكنّها تظهر فاعلية الإجراءات وعمليات التفتيش التي نطبقها مع شركائنا للكشف عن هذا النوع من المواد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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