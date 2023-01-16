الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صربيا: ما تشهده أوكرانيا حرب عالمية ثالثة

أوكرانيا
أوكرانيا

اعتبر وزير خارجية صربيا، إيفيتسا داتشيتش، أن ما تشهده أوكرانيا في الوقت الراهن حرب عالمية ثالثة، نظرا لتشابه أحداثها، وتأثيرها على العالم.

وقال: "هذه حرب عالمية بكل خصائصها، لأن تداعياتها تؤثر على العالم بأسره، على الرغم من أن العمليات العسكرية تتم في مكان واحد فقط".

وأشار إلى أن جميع دول العالم تقريبا تتخذ جانبا في هذا النزاع، في الوقت الذي تظهر فيه مجموعات مختلفة من "الأصدقاء" في الأمم المتحدة.

وأكد أن بلغراد لا تريد الانضمام إلى أي من الفريقين، لأن هذا سيعني أنها ستصبح تلقائيا خصما لطرف دون آخر.

وشدد على أن صربيا لن تراجع موقفها الرافض للعقوبات ضد روسيا بناء على طلب دول ثالثة.

وأعلن سفير روسيا لدى صربيا، ألكسندر خارتشينكو، في وقت سابق أن موقف بلغراد السيادي في الحياد العسكري والسياسي يستحق الاحترام.

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وائل لطفي

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