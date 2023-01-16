بيان عاجل من «الأرصاد» وتحذير من أمطار رعدية خلال ساعات

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية منشورا جديدا عبر صفحتها على «فيسبوك»، وجاء فيه: «أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد».



وأضاف بيان الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس الاثنين المتوقع غدا، سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد



واستطرد: «سيسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية»



واختتم البيان: «بالنسبة للوضع الآن تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد لباقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر».