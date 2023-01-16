تشافى بعد الفوز على ريال مدريد: السوبر ليس لقبنا الوحيد.. وجافى جعلنى عاجزًا عن الكلام

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عقب انتصار البرسا على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي، في تصريحات عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى اللقب أكثر من ريال مدريد بالتأكيد الذين يمتلكون ألقاب أكثر منا، راضٍ عن اللاعبين الذين استحقوا التتويج".

وأضاف: "لقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية بالنسبة لنا، لقد فهم اللاعبون الخطة جيدًا، جافي، بيدري، فرينكي، سعينا للتفوق، ديمبيلي كان متمركزًا في الجناح، استعدنا أراخو العظيم، سعيد من أجل الجميع".

ووجّه تشافي إشادة خاصة باللاعب الشاب جافي قائلاً: "أنا عاجز عن الكلام بشأنه، ما يمتلكه هو شغف خالص وروح صافية، عندما لا يلعب، يكون هناك طعمًا سيئًا بالنسبة لي، ما يقدمه من قلب وروح أمر غير عادي".

وأتم الإسباني تصريحاته قائلاً: "ما يهم بالنسبة لي الآن، أنه كما فعلناها ضد ريال مدريد، علينا أن نفعل ذلك فيما هو قادم بالنسبة لنا، ضد سبتة وخيتافي، لا تدعهم يسترخون، هذا ليس اللقب الوحيد لنا لهذا الموسم".